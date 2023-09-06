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Азербайджан обсудил с ICIEC финансирование проектов в сфере ИКТ и транспорта

Азербайджан обсудил с ICIEC финансирование проектов в сфере ИКТ и транспорта Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев обсудил с делегацией Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) финансирование проектов, реализуемых в нашей стране для развития секторов ИКТ и транспорта.
ИКТ
6 сентября 2023 г. 11:12
Азербайджан обсудил с ICIEC финансирование проектов в сфере ИКТ и транспорта

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев обсудил с делегацией Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) финансирование проектов, реализуемых в Азербайджане для развития секторов ИКТ и транспорта.

Как сообщает Report, об этом Рашад Набиев написал на своей странице в социальной сети "X".

"Встретились с генеральным директором ICIEC Усамой Каисси, который находится с визитом в нашей стране. Обсудили финансирование проектов, реализуемых в Азербайджане для развития секторов ИКТ и транспорта, а также перспективы сотрудничества ICIEC с правительством Азербайджана", - отметил министр.

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Версия на английском языке Azerbaijan, ICIEC mull financing of ICT and transport projects
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ICIEC-lə İKT və nəqliyyat layihələrinin maliyyələşdirilməsini müzakirə edib

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