"Азеркосмос" и “Voyager Space” подписали меморандум о взаимопонимании

Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана ("Азеркосмос") подписал меморандум с компанией “Voyager Space”, согласно которому будет проведен обмен опытом и знаниями с целью развития местной космической экосистемы.

Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана ("Азеркосмос") подписал меморандум с компанией “Voyager Space”, согласно которому будет проведен обмен опытом и знаниями с целью развития местной космической экосистемы.



Как передает Report со ссылкой на министерство, меморандум расширит возможность сотрудничества между "Азеркосмос"ом и Voyager Space в области космической инфраструктуры, строительства научных центров, исследовательских программ, развития технологий и инноваций.



«Укрепление местной космической экосистемы вместе с глобальными партнерами, такими как Voyager Space, является одной из наших основных миссий», – заявил председатель правления "Азеркосмос"а Самеддин Асадов.



В свою очередь, гендиректор Voyager Space по доходам Клей Моури отметил, что космические технологии и наука могут изменить общества: "Мы с нетерпением ждем создания устойчивой космической экосистемы в регионе посредством Азербайджана”.

Церемония подписания состоялась в рамках 73-й недели Международного астронавтического конгресса в столице Франции.