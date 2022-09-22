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"Азеркосмос"  и “Voyager Space” подписали меморандум о взаимопонимании

"Азеркосмос"  и “Voyager Space” подписали меморандум о взаимопонимании Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана ("Азеркосмос") подписал меморандум с компанией “Voyager Space”, согласно которому будет проведен обмен опытом и знаниями с целью развития местной космической экосистемы.
ИКТ
22 сентября 2022 г. 13:01
Азеркосмос  и “Voyager Space” подписали меморандум о взаимопонимании

Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана ("Азеркосмос") подписал меморандум с компанией “Voyager Space”, согласно которому будет проведен обмен опытом и знаниями с целью развития местной космической экосистемы.

Как передает Report со ссылкой на министерство, меморандум расширит возможность сотрудничества между "Азеркосмос"ом и Voyager Space в области космической инфраструктуры, строительства научных центров, исследовательских программ, развития технологий и инноваций.

«Укрепление местной космической экосистемы вместе с глобальными партнерами, такими как Voyager Space, является одной из наших основных миссий», – заявил председатель правления "Азеркосмос"а Самеддин Асадов.

В свою очередь, гендиректор Voyager Space по доходам Клей Моури отметил, что космические технологии и наука могут изменить общества: "Мы с нетерпением ждем создания устойчивой космической экосистемы в регионе посредством Азербайджана”.

Церемония подписания состоялась в рамках 73-й недели Международного астронавтического конгресса в столице Франции.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Azərkosmos" və “Voyager Space” arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

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