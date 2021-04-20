Azercosmos запустил спутниковую интернет-платформу Azconnexus

С целью обеспечения высокого качества и надежного интернета в Азербайджане компания Azercosmos запустила платформу спутникового интернета Azconnexus

С целью обеспечения высокого качества и надежного интернета в Азербайджане компания Azercosmos запустила платформу спутникового интернета Azconnexus.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Azercosmos.

Платформа обеспечивает бесперебойную, безопасную и качественную связь через телекоммуникационный спутник Azerspace-1, оператором которого является Azercosmos. Эта платформа позволит пользователям использовать различные виды трафика через спутниковый интернет.

Azconnexus обеспечит быстрым интернетом предприятия, расположенные в районах со слабым или отсутствующим кабельным интернетом, мобильной связью, низкой скоростью сети 3G / LTE.

Услуги платформы Azconnexus могут быть использованы правительством, в сфере обороны и безопасности, при ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, в горнодобывающей, морской, туристической сфере и пр.