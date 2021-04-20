О нас
Report Georgia
Аудио новости

Azercosmos запустил спутниковую интернет-платформу Azconnexus

Azercosmos запустил спутниковую интернет-платформу Azconnexus С целью обеспечения высокого качества и надежного интернета в Азербайджане компания Azercosmos запустила платформу спутникового интернета Azconnexus
ИКТ
20 апреля 2021 г. 13:35
Azercosmos запустил спутниковую интернет-платформу Azconnexus

С целью обеспечения высокого качества и надежного интернета в Азербайджане компания Azercosmos запустила платформу спутникового интернета Azconnexus.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Azercosmos.

Платформа обеспечивает бесперебойную, безопасную и качественную связь через телекоммуникационный спутник Azerspace-1, оператором которого является Azercosmos. Эта платформа позволит пользователям использовать различные виды трафика через спутниковый интернет.

Azconnexus обеспечит быстрым интернетом предприятия, расположенные в районах со слабым или отсутствующим кабельным интернетом, мобильной связью, низкой скоростью сети 3G / LTE.

Услуги платформы Azconnexus могут быть использованы правительством, в сфере обороны и безопасности, при ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, в горнодобывающей, морской, туристической сфере и пр.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке “Azərkosmos” “Azconnexus” peyk internet platformasını istifadəyə verib

Новости партнеров

Другие новости из категории

Будущему iPhone 13 обещают резкий рост стоимости
Будущему iPhone 13 обещают резкий рост стоимости
20 апреля 2021 г. 13:04
Служба электронной безопасности предупредила об очередных фишинговых атаках
Служба электронной безопасности предупредила об очередных фишинговых атаках
20 апреля 2021 г. 12:51
Названы способы ускорить работу смартфона
Названы способы ускорить работу смартфона
20 апреля 2021 г. 03:52
Facebook запустит аналог Clubhouse
Facebook запустит аналог Clubhouse
20 апреля 2021 г. 00:08
Раскрыт способ ускорить загрузку файлов через браузер
Раскрыт способ ускорить загрузку файлов через браузер
19 апреля 2021 г. 22:28
Назначен новый президент Azercell Telekom
Назначен новый президент Azercell Telekom
19 апреля 2021 г. 20:36
В смартфонах скоро появятся шпионские селфи-камеры
В смартфонах скоро появятся "шпионские" селфи-камеры
19 апреля 2021 г. 17:55
Вертолет Ingenuity совершил свой первый полет на Марсе
Вертолет Ingenuity совершил свой первый полет на Марсе
19 апреля 2021 г. 15:44
Разработчики Apple создают iPhone без кнопок
Разработчики Apple создают iPhone без кнопок
19 апреля 2021 г. 14:13
Умер один из основателей Adobe
Умер один из основателей Adobe
18 апреля 2021 г. 08:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi