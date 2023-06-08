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Азербайджан ознакомился с опытом “умных” центров управления Южной Кореей

Азербайджан ознакомился с опытом “умных” центров управления Южной Кореей Азербайджанская делегация, которая при поддержке Посольства Азербайджана в Южной Корее приняла участие в III заседании Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству и Азербайджано-южнокорейском бизнес-форуме, сегодня провела ряд двусторонних встреч
ИКТ
8 июня 2023 г. 17:57
Азербайджан ознакомился с опытом “умных” центров управления Южной Кореей

Азербайджанская делегация, которая при поддержке Посольства Азербайджана в Южной Корее приняла участие в III заседании Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству и Азербайджано-южнокорейском бизнес-форуме, сегодня провела ряд двусторонних встреч в Сеуле.

Об этом Report сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, на встречах с высокопоставленными официальными лицами Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA), Корейского агентства по поощрению торговли и инвестиций (KOTRA) и Корейской ассоциации Умного города обсуждались проекты “умный город” и “умная деревня”, реализуемые в Азербайджане в рамках сотрудничества с Кореей, а также участие корейских компаний в проектах в Азербайджане, особенно на освобожденных от оккупации территориях, и обсуждались возможности инвестирования.

Делегация также побывала в центрах интегрированного “умного” управления мэрий Сеула и Аньяна и ознакомилась с корейским опытом.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Cənubi Koreyanın “ağıllı” idarəetmə mərkəzlərinin təcrübəsi ilə tanış olub

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