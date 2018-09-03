Звезда сборной Косово не приедет в Баку

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Футболист итальянского клуба "Лацио" Валон Бериша не поможет своей команде в матчах против сборных Азербайджана и Фарерских островов в Лиге наций УЕФА.

По сообщению Report, причиной тому является недолеченная травма, полученная 25-летним полузащитником месяц назад. В.Бериша заявил, что очень расстроен вынужденным пропуском двух предстоящих матчей: "Месяц, как я страдаю от травмы. Я старался привести себя в форму к предстоящему матчу, но не получилось. Печально, что я не попал в состав сборной, но сейчас главная цель – восстановиться. Больше не хочу пропускать матчи за сборную".

Отметим, что встреча между сборными Косово и Азербайджана состоится 7 сентября на Бакинском Олимпийском стадионе, а матч с командой Фарерских островов состоится 10 сентября в Приштине на стадионе "Fadil Vokkri".