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Жорди Альба вслед за Бускетсом и Месси перешел в "Интер Майами"

Жорди Альба вслед за Бускетсом и Месси перешел в "Интер Майами" Защитник сборной Испании и бывший игрок "Барселоны" Жорди Альба вслед за Серхио Бускетсом и Лионелем Месси подписал контракт с американским футбольным клубом "Интер Майами".
Футбол
21 июля 2023 г. 04:21
Жорди Альба вслед за Бускетсом и Месси перешел в Интер Майами

Защитник сборной Испании и бывший игрок "Барселоны" Жорди Альба вслед за Серхио Бускетсом и Лионелем Месси подписал контракт с американским футбольным клубом "Интер Майами".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба команды.

Контракт Альбы с клубом подписан на один год с возможностью продления еще на один сезон, об уходе защитника из "Барсы" было объявлено 24 мая.

В составе каталонского клуба игрок провел 458 матчей, он является девятым игроком в истории "Барселоны" по этому показателю. Футболист забил 27 голов и отдал 99 результативных передач в матчах за клуб.

Вместе с командой Альба шесть раз победил в чемпионате Испании, пять раз - в кубке страны, четыре раза - в суперкубке, по одному разу - в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

До этого в американский клуб перешли Серхио Бускетс и Лионель Месси, с которыми Альба на протяжении почти 10 лет играл в "Барселоне".

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