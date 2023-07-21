Жорди Альба вслед за Бускетсом и Месси перешел в "Интер Майами"

Защитник сборной Испании и бывший игрок "Барселоны" Жорди Альба вслед за Серхио Бускетсом и Лионелем Месси подписал контракт с американским футбольным клубом "Интер Майами".

Защитник сборной Испании и бывший игрок "Барселоны" Жорди Альба вслед за Серхио Бускетсом и Лионелем Месси подписал контракт с американским футбольным клубом "Интер Майами".

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба команды.

Контракт Альбы с клубом подписан на один год с возможностью продления еще на один сезон, об уходе защитника из "Барсы" было объявлено 24 мая.

В составе каталонского клуба игрок провел 458 матчей, он является девятым игроком в истории "Барселоны" по этому показателю. Футболист забил 27 голов и отдал 99 результативных передач в матчах за клуб.

Вместе с командой Альба шесть раз победил в чемпионате Испании, пять раз - в кубке страны, четыре раза - в суперкубке, по одному разу - в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

До этого в американский клуб перешли Серхио Бускетс и Лионель Месси, с которыми Альба на протяжении почти 10 лет играл в "Барселоне".