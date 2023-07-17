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Бывший капитан "Барселоны" вновь стал одноклубником Месси

Бывший капитан "Барселоны" вновь стал одноклубником Месси Бывший капитан "Барселоны" Серхио Бускетс перешел в "Интер Майами" и вновь стал одноклубником Лионеля Месси.
Футбол
17 июля 2023 г. 05:53
Бывший капитан Барселоны вновь стал одноклубником Месси

Бывший капитан "Барселоны" Серхио Бускетс перешел в "Интер Майами" и вновь стал одноклубником Лионеля Месси.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте американской команды.

Соглашение с 35-летним полузащитником заключено до 2025 года. Он присоединился к клубу североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) в качестве свободного агента.

"Это особая и захватывающая возможность, которой я очень рад воспользоваться. Я с нетерпением жду следующего шага в моей карьере в "Интер Майами", - прокомментировал переход Бускетс.

Бускетс — воспитанник "Барселоны", он дебютировал за основной состав сине-гранатовых в 2008 году и с тех пор провел за клуб 722 матча. С каталонцами он стал девятикратным чемпионом Испании, по семь раз завоевывал Кубок и Суперкубок страны, трижды выиграл Лигу чемпионов. По окончании сезона-2022/2023 хавбек покинул команду.

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