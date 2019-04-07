Завершился XXIII тур премьер-лиги Азербайджана.
Как передает Report, в завершающей игре тура «Сабах» в домашнем матче на стадионе «Алинджа Арена» одолел «Сабаил» со счетом 3:1.
САБАХ – САБАИЛ - 3:1 (1:1)
Перильо, 1 (0:1), Иванович, 32 (1:1), Имамвердиев, 66 (2:1), Вандерсон, 69 (3:1)
Нереализованный пенальти – Девич - 69 (вратарь)
После этой игры «Сабаил» с 34 очками занимает третье место, «Сабах» с 26 очками - пятое.
Отметим, что сегодня в рамках XXIII тура также прошел матч «Габала» – «Карабах», завершившийся победой гостей со счетом 2:1.
Təbriz QuliyevАвтор новости