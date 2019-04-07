После победы над "Габала" "Карабах" снова рaзделяет лидерство с "Нефтчи"

Состоялась очередная встреча в рамках XXIII тура Азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

Как передает Report, в центральном матче тура встретились «Габала» и «Карабах». На стадионе города Габала победу одержали футболисты «Карабах»а со счетом 2:1.

Счет открыл на 3-й минуте матча Д.Геррье. На 23-й минуте Р.Алиев сравнял счет. На 82-й минуте матча А.Абдуллаев забил победный для «Карабаха» гол.

После этой победы «Карабах» набрал 51 очко и снова разделяет лидерство с «Нефтчи». «Габала» с 30 очками занимает 4-ю позицию.

Последняя игра тура состоится в 16:30 между командами «Сабах» и «Сабаил».