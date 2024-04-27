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"Лестер" вернулся в высший дивизион чемпионата Англии по футболу

"Лестер" вернулся в высший дивизион чемпионата Англии по футболу "Лестер" в следующем сезоне будет выступать в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу.
Футбол
27 апреля 2024 г. 03:27
Лестер вернулся в высший дивизион чемпионата Англии по футболу

"Лестер" в следующем сезоне будет выступать в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, об этом стало известно после поражения "Лидса" от "Куинз Парк Рейнджерс" со счетом 0:4 в матче предпоследнего, 45-го тура второго по силе дивизиона.

"Лестер" после 44 матчей набрал 94 очка и возглавляет турнирную таблицу. "Лидс" располагается на второй строчке с 90 очками после 45 встреч. Опередить "Лестер" в таблице может только "Ипсвич", набравший 89 очков в 43 встречах.

В премьер-лигу из второго по силе дивизиона выходят две лучшие команды по итогам турнира. Клубы, занявшие места с третьего по шестое, разыграют оставшуюся путевку в элитный дивизион в плей-офф.

"Лестер" вылетел из премьер-лиги по итогам прошлого сезона, заняв 18-е место. В сезоне-2015/16 команда стала чемпионом Англии.

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