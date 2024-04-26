FourFourTwo представил рейтинг лучших вратарей мира на текущий момент

Авторитетный британский журнал FourFourTwo опубликовал список лучших вратарей мира на текущий момент.
Как передает Report, рейтинг возглавил голкипер "Ливерпуля" Алисон Бекер. Второе место занял вратарь "Манчестер Сити" Эдерсон Мораес, а замкнул тройку вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген.
Топ-10 вратарей мира на текущий момент по версии FourFourTwo:
Алисон Бекер ("Ливерпуль"); Эдерсон Мораес ("Манчестер Сити"); Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"); Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"); Мик Меньян ("Милан"); Ян Зоммер ("Интер");
Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ); Лукаш Градецки ("Байер"); Диогу Кошта ("Порту"); Мануэль Нойер ("Бавария").
Напомним, в нынешнем сезоне Алисон принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в 10 из которых он отыграл "на ноль".