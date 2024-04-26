Главный тренер роттердамского "Фейеноорда" Арне Слот подтвердил, что может возглавить "Ливерпуль".
Как передает Report, об этом сообщает ESPN.
"Очевидно, что я хотел бы там работать. Клубы ведут переговоры, так что я все еще в ожидании. Мы ждем, когда будет достигнуто соглашение, но у меня есть уверенность", - приводит слова Слота телеканал.
23 апреля появилась информация, что 45-летний голландец - основной кандидат на пост главного тренера "Ливерпуля". В январе этого года Юрген Клопп, который сейчас возглавляет мерсисайдцев, объявил об уходе из команды по окончании сезона.
Слот работает с "Фейеноордом" с 2021 года. После 30 матчей его команда занимает второе место в чемпионате Нидерландов, отставая от лидирующего ПСВ на 12 очков.