Арне Слот подтвердил, что может возглавить "Ливерпуль"

Главный тренер роттердамского "Фейеноорда" Арне Слот подтвердил, что может возглавить "Ливерпуль".

Главный тренер роттердамского "Фейеноорда" Арне Слот подтвердил, что может возглавить "Ливерпуль".

Как передает Report, об этом сообщает ESPN.

"Очевидно, что я хотел бы там работать. Клубы ведут переговоры, так что я все еще в ожидании. Мы ждем, когда будет достигнуто соглашение, но у меня есть уверенность", - приводит слова Слота телеканал.

23 апреля появилась информация, что 45-летний голландец - основной кандидат на пост главного тренера "Ливерпуля". В январе этого года Юрген Клопп, который сейчас возглавляет мерсисайдцев, объявил об уходе из команды по окончании сезона.

Слот работает с "Фейеноордом" с 2021 года. После 30 матчей его команда занимает второе место в чемпионате Нидерландов, отставая от лидирующего ПСВ на 12 очков.