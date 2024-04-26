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АПЛ: "Манчестер Сити" разгромил "Брайтон" благодаря дублю Фодена

АПЛ: "Манчестер Сити" разгромил "Брайтон" благодаря дублю Фодена "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Брайтон" в матче 29-го тура АПЛ со счетом 4:0.
Футбол
26 апреля 2024 г. 01:51
АПЛ: Манчестер Сити разгромил Брайтон благодаря дублю Фодена

"Манчестер Сити" на выезде разгромил "Брайтон" в матче 29-го тура АПЛ со счетом 4:0.

Как передает Report, у "горожан" дубль оформил Фил Фоден, по голу забили Кевин де Брейне и Хулиан Альварес. Две результативные передачи сделал Кайл Уокер, для которого ассистентский дубль стал первым в АПЛ.

"Манчестер Сити" одержал 4-ю победу подряд в чемпионате. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 76 очков и поднялась на второе место в таблице. "Сити", имея одну игру в запасе, обошел "Ливерпуль" (74) и отстает от "Арсенала" (77).

"Брайтон" с 44 очками - на 11-й строчке.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Mançester Siti" darmadağınla üç xalı qazanıb

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