АПЛ: "Манчестер Сити" разгромил "Брайтон" благодаря дублю Фодена

"Манчестер Сити" на выезде разгромил "Брайтон" в матче 29-го тура АПЛ со счетом 4:0.

"Манчестер Сити" на выезде разгромил "Брайтон" в матче 29-го тура АПЛ со счетом 4:0.

Как передает Report, у "горожан" дубль оформил Фил Фоден, по голу забили Кевин де Брейне и Хулиан Альварес. Две результативные передачи сделал Кайл Уокер, для которого ассистентский дубль стал первым в АПЛ.

"Манчестер Сити" одержал 4-ю победу подряд в чемпионате. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 76 очков и поднялась на второе место в таблице. "Сити", имея одну игру в запасе, обошел "Ливерпуль" (74) и отстает от "Арсенала" (77).

"Брайтон" с 44 очками - на 11-й строчке.