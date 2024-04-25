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"Рома" обыграла "Удинезе" в матче, прерванном из-за травмы Н'Дика

"Рома" обыграла "Удинезе" в матче, прерванном из-за травмы Н'Дика Футболисты "Ромы" обыграли "Удинезе" в матче 32-го тура чемпионата Италии, приостановленном из-за травмы игрока римлян Эвана Н'Дика.
Футбол
25 апреля 2024 г. 22:58
Рома обыграла Удинезе в матче, прерванном из-за травмы Н'Дика

Футболисты "Ромы" обыграли "Удинезе" в матче 32-го тура чемпионата Италии, приостановленном из-за травмы игрока римлян Эвана Н'Дика.

Как передает Report, игра в Удине, прерванная 14 апреля на 73-й минуте при счете 1:1, завершилась в четверг в пользу гостей - 2:1. У победителей мячи забили Ромелу Лукаку (64) и Брайан Кристанте (90+5). Гол хозяев на счету Роберто Перейры (23).

"Рома", набрав 58 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, "Удинезе" с 28 очками идет на 17-й позиции.

Во время встречи 14 апреля 24-летнему футболисту стало плохо - он упал на газон и держался за грудь. Медицинская бригада оказала Н'Дика помощь и унесла его с поля на носилках. Главный арбитр встречи Лука Пайретто после согласования с тренерами обеих команд принял решение о переносе игры на другой день. Игрок был госпитализирован в одну из больниц Удине с подозрением на сердечный приступ. Позднее после детального обследования он получил разрешение приступить к тренировкам с командой.

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