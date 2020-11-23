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Вице-президент ФИФА отстранен от футбола на пять лет

Вице-президент ФИФА отстранен от футбола на пять лет Президент Конфедерации футбола Африки и вице-президент ФИФА Ахмад Ахмад лишен права заниматься футбольной деятельностью сроком на пять лет
Футбол
23 ноября 2020 г. 16:31
Вице-президент ФИФА отстранен от футбола на пять лет

Президент Конфедерации футбола Африки и вице-президент ФИФА Ахмад Ахмад лишен права заниматься футбольной деятельностью сроком на пять лет. Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

Ахмад дисквалифицирован за нарушение канонов этики. 60-летний мадагаскарец обвиняется в злоупотреблении служебным положением в период 2017-2019 гг

Сам Ахмад Ахмад категорически отрицает обвинения. Ранее он заявил о своем намерении баллотироваться в президенты Конфедерации футбола Африки в марте 2021 года
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