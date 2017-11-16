Вагиф Садыгов: Мы были осведомлены о недовольстве между Самиром Алекперовым и его помощниками

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ "АФФА во всех командах младших возрастных групп создала должные условия. Взамен, перед сборными U-17 и U-19 была поставлена задача пройти в элит-раунд. Такова судьба тренеров, при отсутствии результата они покидают свой пост".

Об этом Report заявил председатель Тренерского комитета АФФА Вагиф Садыгов, комментируя отставку тренеров сборных Азербайджана по футболу U-17 и U-19 Мирбагира Исаева и Тебриза Гасанова. Он отметил, что подача в отставку самими тренерами после неудачных результатов было бы более целесообразно. По словам В.Садыгова, в нынешней ситуации непродолжение сотрудничества с М.Исаевым и Т.Гасановым логичное решение.

Опытный специалист прокомментировал и скандал между назначенным на три игры главным треном сборной Азербайджана по футболу U-21 Самиром Алекперовым и его помощниками Асланом Керимовым и Джахангиром Гасанзаде. Он сообщил, что был осведомлен о ситуации.

В.Садыгов внес ясность и в вопрос о просьбе людей в футбольном хозяйстве взять игроков в команду. Он отметил, что в отборе состава последнее слово остается за главным тренером, никого нельзя насильно привлечь в сборную: "Ни у кого нет полномочий отправлять в сборную игрока по заказу".