В "Ювентусе" могут произойти глобальные изменения

Уже перед следующим сезоном в "Ювентусе" могут произойти значительные изменения – в клубе готовятся к смене президента и спортивного директора

Уже перед следующим сезоном в "Ювентусе" могут произойти значительные изменения – в клубе готовятся к смене президента и спортивного директора.

Как передает Report, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

На фоне усиливающихся слухов о скорейшем увольнении Андреа Пирло с поста главного тренера "Ювентуса", стало известно, что в Турине в последние дни был замечен Массимилиано Аллегри, которого СМИ называют главным претендентом на замену нынешнему наставнику "старой синьоры". В его штаб может войти бывший защитник туринцев Андреа Барцальи.

Однако Пирло — не единственный, кто может заплатить высокую цену за плохие результаты "Ювентуса" в этом сезоне. Нынешний президент клуба Андреа Аньелли, один из главных архитекторов рухнувшей Суперлиги, может быть отстранён от должности, а его место готов занять Алессандро Наси, входящий в состав председателей совета директоров.

Спортивный директор "черно-белых" Фабио Паратичи также рискует оказаться без работы – на его место рассматривают его коллегу из "Наполи" Кристиана Джунтоли и Джузеппе Маротту, ныне работающего в "Интере". Не исключён вариант, при котором эту должность займёт либо Алессандро Дель Пьеро, либо Давид Трезеге.

Будущая революция может затронуть и ключевых футболистов туринцев – Криштиану Роналду и Пауло Дибала. Судьба обоих футболистов остаётся неопределённой.