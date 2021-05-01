О нас
Report Georgia
Аудио новости

В "Ювентусе" могут произойти глобальные изменения

В "Ювентусе" могут произойти глобальные изменения Уже перед следующим сезоном в "Ювентусе" могут произойти значительные изменения – в клубе готовятся к смене президента и спортивного директора
Футбол
1 мая 2021 г. 03:49
В Ювентусе могут произойти глобальные изменения
Криштиану Роналду и Андреа Пирло

Уже перед следующим сезоном в "Ювентусе" могут произойти значительные изменения – в клубе готовятся к смене президента и спортивного директора.

Как передает Report, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

На фоне усиливающихся слухов о скорейшем увольнении Андреа Пирло с поста главного тренера "Ювентуса", стало известно, что в Турине в последние дни был замечен Массимилиано Аллегри, которого СМИ называют главным претендентом на замену нынешнему наставнику "старой синьоры". В его штаб может войти бывший защитник туринцев Андреа Барцальи.

Однако Пирло — не единственный, кто может заплатить высокую цену за плохие результаты "Ювентуса" в этом сезоне. Нынешний президент клуба Андреа Аньелли, один из главных архитекторов рухнувшей Суперлиги, может быть отстранён от должности, а его место готов занять Алессандро Наси, входящий в состав председателей совета директоров.

Спортивный директор "черно-белых" Фабио Паратичи также рискует оказаться без работы – на его место рассматривают его коллегу из "Наполи" Кристиана Джунтоли и Джузеппе Маротту, ныне работающего в "Интере". Не исключён вариант, при котором эту должность займёт либо Алессандро Дель Пьеро, либо Давид Трезеге.

Будущая революция может затронуть и ключевых футболистов туринцев – Криштиану Роналду и Пауло Дибала. Судьба обоих футболистов остаётся неопределённой.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Yuventus”da ciddi dəyişikliklər gözlənilir

Новости партнеров

Самое важное

ИВ Баку сносит мансарду над историческим зданием
ФотоИВ Баку сносит мансарду над историческим зданием
30 апреля 2021 г. 16:04
Назначен новый замминистра иностранных дел Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
Назначен новый замминистра иностранных дел Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
30 апреля 2021 г. 11:02
С трагедии в АГНА прошло 12 лет
С трагедии в АГНА прошло 12 лет
30 апреля 2021 г. 01:16
Участники Второй мировой войны получат единовременную материальную помощь - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Участники Второй мировой войны получат единовременную материальную помощь - РАСПОРЯЖЕНИЕ
29 апреля 2021 г. 15:15
ANAMA: 68 тысяч кв. м. территории аэропорта Зангилана очищены от мин
ANAMA: 68 тысяч кв. м. территории аэропорта Зангилана очищены от мин
29 апреля 2021 г. 11:56
В МИД Азербайджана произошли структурные изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
В МИД Азербайджана произошли структурные изменения - ЭКСКЛЮЗИВ
29 апреля 2021 г. 11:43
Ильхам Алиев встретился с главой Всемирного экономического форума в формате видеоконференции - ОБНОВЛЕНО
ФотоИльхам Алиев встретился с главой Всемирного экономического форума в формате видеоконференции - ОБНОВЛЕНО
28 апреля 2021 г. 22:02
Посол Мюриэль Пеневейре: Очень рада приезду сборной Швейцарии в Баку - ИНТЕРВЬЮ
ФотоПосол Мюриэль Пеневейре: Очень рада приезду сборной Швейцарии в Баку - ИНТЕРВЬЮ
28 апреля 2021 г. 14:42
Грузия не пропустила в Армению военный груз из РФ, маскированный под гуманитарную помощь
Грузия не пропустила в Армению военный груз из РФ, маскированный под гуманитарную помощь
28 апреля 2021 г. 12:37
Названы водные запасы в Карабахском регионе и окрестностях
Названы водные запасы в Карабахском регионе и окрестностях
28 апреля 2021 г. 09:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi