В Турции избивший футболиста президент клуба получил пожизненную дисквалификацию

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Дисциплинарный комитет Профессионального футбола Турции дисквалифицировал пожизненно президента выступающего во второй лиге клуба "Шанлыурфаспор" Эмина Етима. Как передает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, причиной стало избиение им члена команды Мертджана Чама.

За это поведение Комитет наказал Э. Етима на 3 года и 2 месяца и 180 тыс. лир. Ввиду того, что срок наказания больше 3 лет, президент клуба навсегда отстранен от футбола.

На том же основании на 1 год наказан представитель "Шанлыурфаспор" Мехмет Герай Кючук. Он также выплатит 60 тыс. лир. Другой работник клуба Мустафа Мусри получил 30-дневное наказание за поступок, противоречащий спорту.

Отметим, что 6 декабря Мертджан Чам подал жалобу в полицию о том, что был избит Эмином Етимом и несколькими представителями клуба в результате спора на тему зарплаты. После дачи показаний президент клуба был отпущен на свободу.