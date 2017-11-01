В России из-за договорного матча трое футболистов дисквалифицированы на 2 года - ВИДЕО

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Выступающие во II Дивизионе чемпионата России по футболу члены клуба "Смена" Ибрагим Базаев и Игорь Балдин были дисквалифицированы на 2 года.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Российского футбольного союза, экс-футболист команды Нариман Гусалов также подвергся аналогичному наказанию.

Участники указанной "тройки" были дисквалифицированы за то, что сделали ставку в букмекерской конторе на встречу "Смены", членами которого являются, с "Иртышом" в рамках прошедшего 20 сентября X тура и за воздействие на результаты матча.

Отметим, что также был аннулирован результат завершившегося победой "Иртыша" (1:0) выездного матча со "Сменой".

Матч состоится повторно.