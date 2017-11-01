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    В России из-за договорного матча трое футболистов дисквалифицированы на 2 года - ВИДЕО

    Результаты матча аннулированы

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Выступающие во II Дивизионе чемпионата России по футболу члены клуба "Смена" Ибрагим Базаев и Игорь Балдин были дисквалифицированы на 2 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Российского футбольного союза, экс-футболист команды Нариман Гусалов также подвергся аналогичному наказанию.

    Участники указанной "тройки" были дисквалифицированы за то, что сделали ставку в букмекерской конторе на встречу "Смены", членами которого являются, с "Иртышом" в рамках прошедшего 20 сентября X тура и за воздействие на результаты матча.

    Отметим, что также был аннулирован результат завершившегося победой "Иртыша" (1:0) выездного матча со "Сменой".

    Матч состоится повторно.  

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