В Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут сыграны еще три матча 32-го тура

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будет проведено еще три игры 32-го тура.

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу сегодня будет проведено еще три игры 32-го тура.

Как сообщает Report , сначала "Габала" из одноименного города примет гянджинский "Кяпаз".

Представитель западного региона занимает 9-е место, набрав 31 очко, габалинцы идут на последнем, 10-м месте, у них в активе 17 очков. Если хозяевам не удастся выиграть этот матч, они покинут элиту, потеряв теоретические шансы остаться в Премьер-лиге.

Во второй дуэли дня сойдутся бакинский "Нефтчи", претендующий на выход в еврокубки, и "Туран Товуз". "Черно-белые" на данный момент расположились на 5-й строчке турнирной таблицы, набрав 47 очков, товузский клуб занимает 7-е место, собрав по итогам сыгранных встреч 42 балла.

В последнем матче дня лидер "Карабах" на выезде сыграет с "Сумгайытом". На счету у "скакунов" 73 очка, хозяева идут на 4-м месте с 47 очками.

Премьер-лига Азербайджана

32-й тур

28 апреля (воскресенье)

15:30. "Габала" - "Кяпаз"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Фарид Гаджиев

Судья-инспектор: Рамиль Диниев

Представитель АФФА: Явер Рагимов

Габалинский городской стадион

17:45. "Нефтчи" – "Туран Товуз"

Судьи: Раван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Ширмамед Мамедов, Али Алиев

Судья-инспектор: Барыш Шимшек

Представитель АФФА: Эркин Гусейнов

"Нефтчи Арена"

20:00. "Сумгайыт" – "Карабах"

Судьи: Рауф Джабаров, Вюсал Мамедов, Зохраб Аббасов, Кямранбей Рагимов

Судья-инспектор: Рагим Гасанов

Представитель АФФА: Эльдяниз Мусаев

Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде.

Отметим, что тур завершится 29 апреля матчем между "Зиря" и "Араз-Нахчыван". Накануне "Сабах" обыграл "Сабаил" со счетом 2:0.