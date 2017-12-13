 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Киеве состоялась презентация кубка и логотипа финала Лиги чемпионов сезона-2017/18 - ФОТО

    Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится в Киеве на стадионе «Олимпийский» 26 мая 2018 года.

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/  Презентация кубка и логотипа финала Лиги чемпионов сезона-2017/18 состоялась в столице Украины. Как сообщает Report, в торжественном мероприятии приняли участие президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, мэр Киева Виталий Кличко, а также посол финала, известный в прошлом футболист, а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

    Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится в Киеве на стадионе «Олимпийский» 26 мая 2018 года.

    Ранее стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi