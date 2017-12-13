В Киеве состоялась презентация кубка и логотипа финала Лиги чемпионов сезона-2017/18 - ФОТО

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Презентация кубка и логотипа финала Лиги чемпионов сезона-2017/18 состоялась в столице Украины. Как сообщает Report, в торжественном мероприятии приняли участие президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, мэр Киева Виталий Кличко, а также посол финала, известный в прошлом футболист, а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Финал текущего розыгрыша Лиги чемпионов состоится в Киеве на стадионе «Олимпийский» 26 мая 2018 года.

Ранее стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.