​В Катаре будет разрешена продажа алкоголя во время ЧМ по футболу 2022 года

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В Катаре будет разрешена продажа алкоголя во время чемпионата мира по футболу 2022 года.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении оргкомитета ЧМ-2022.
"Распитие алкогольных напитков не является культурной особенностью Катара. При этом, во время чемпионата мира алкоголь будет доступен в некоторых местах. Детали будут известны ближе к проведению турнира", — говорится в заявлении.
По законам Катара распространение и распитие алкогольных напитков запрещено везде, кроме баров в международных отелях.
Отметим, что также запрещен ввоз алкоголя в страну.
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