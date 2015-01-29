​В Катаре будет разрешена продажа алкоголя во время ЧМ по футболу 2022 года

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В Катаре будет разрешена продажа алкоголя во время чемпионата мира по футболу 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении оргкомитета ЧМ-2022.

"Распитие алкогольных напитков не является культурной особенностью Катара. При этом, во время чемпионата мира алкоголь будет доступен в некоторых местах. Детали будут известны ближе к проведению турнира", — говорится в заявлении.

По законам Катара распространение и распитие алкогольных напитков запрещено везде, кроме баров в международных отелях.

Отметим, что также запрещен ввоз алкоголя в страну.