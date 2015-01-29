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    ​В Катаре будет разрешена продажа алкоголя во время ЧМ по футболу 2022 года

    Распитие алкогольных напитков не является культурной особенностью Катара

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В Катаре будет разрешена продажа алкоголя во время чемпионата мира по футболу 2022 года.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении оргкомитета ЧМ-2022.

    "Распитие алкогольных напитков не является культурной особенностью Катара. При этом, во время чемпионата мира алкоголь будет доступен в некоторых местах. Детали будут известны ближе к проведению турнира", — говорится в заявлении.

    По законам Катара распространение и распитие алкогольных напитков запрещено везде, кроме баров в международных отелях.

    Отметим, что также запрещен ввоз алкоголя в страну.

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