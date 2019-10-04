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В ходе матча "Дюделанж"-"Карабах" произошел еще один инцидент

В ходе матча "Дюделанж"-"Карабах" произошел еще один инцидент

В ходе матча "Дюделанж" - "Карабах" в рамках II тура группового этапа Лиги Европы УЕФА произошел еще один инцидент.

Как сообщает Report со ссылкой на портал Lessensel, на автостоянке стадиона Jozi Bartel, где проходил матч, были разбиты стекла и разграблены несколько автомобилей. Кражи произошли на третьем этаже автостоянки, когда матч был приостановлен.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции сняли отпечатки пальцев с ограбленных машин. Пострадавшим также сообщили, что будут просмотрены кадры с камер видеонаблюдения.

Напомним, что матч завершился победой "Карабаха" со счетом 4:1.

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