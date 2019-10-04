"Карабах" в гостях разгромил "Дюделанж" - ОБНОВЛЕНО - 6

Завершился матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между люксембургским "Дюделанжем" и "Карабахом".

Как передает Report, "Карабах" в гостях с уверенным счетом победил "Дюделанж" - 1:4. В составе гостей отличились Зубир (11), Мичел (30), Алмейда (37) и Кинтана (69).

В составе представителя Люксембурга на 90-й минуте отличился Бернье.





***00:15

В рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА "Дюделанж" забил свой первый мяч в матче с "Карабахом".

Как передает Report, в составе хозяев на 90-й минуте отличился Бернье - 1:4.

***00:56

В рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА "Карабах" забил 4-й мяч в матче с "Дюделанжем".

Как передает Report, на 69-й минуте матча Д. Кинтана забил очередной гол «Карабаха» - 0:4.

***00:30

Начался 2-ой тайм матча группового этапа Лиги Европы «Дюделанж» - «Карабах».

Как передает Report, "Карабах" в гостях ведет со счетом 0:3.

***00:08

В рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА "Карабах" забил 3-й мяч в матче с "Дюделанжем".

Как передает Report, на 37-й минуте матча Р. Алмейда забил очередной гол «Карабаха» - 0:3.

***23:32





В рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА «Карабах» забил очередной гол в матче с Дюделанжем.

Как передает Report, на 30-й минуте матча Мичель забил очередной гол «Карабаха» - 0:2.

***23:20

В рамках II тура группового этапа Лиги Европы УЕФА начался матч между "Дюделанжем" (Люксембург) и "Карабахом".

Как передает Report, представитель Агдама в гостях играет с «Дюделанжем».

Матч проходит на стадионе «Jozi Bartel». «Карабах» вышел на поле без Филиппа Озобича и Хайме Ромеро. Оба полузащитника травмированы.

Эта встреча является знаковым для главного тренера "Карабаха" Гурбана Гурбанова. 47-летний специалист проводит свой сотый европейский матч во главе команды.