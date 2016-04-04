В Бразилии во время драки футбольных болельщиков погиб человек

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Во время драки между болельщиками бразильских клубов "Коринтианс" и "Палмейрас" выстрелом в грудь убит один человек.
Как сообщает Report, инцидент произошел в Сан-Паулу до начала матча чемпионата Лиги.
Известно, что сам погибший не участвовал в драке, а стал ее случайным свидетелем. Другие подробности инцидента полиция пока не сообщает.
Арестовано по меньше мере трое человек.
Отметим, что встреча завершилась победой "Палмейрас" со счетом 1:0.
Sport DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook