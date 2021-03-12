О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане футбольный матч отменяется из-за снегопада

В Азербайджане футбольный матч отменяется из-за снегопада Решение о переносе матча будет принято в ближайшее время
Футбол
12 марта 2021 г. 10:05
В Азербайджане футбольный матч отменяется из-за снегопада
0 : 00
0 : 00

Матч XVII тура I Дивизиона Азербайджана по футболу между командами "Туран Товуз" и "Сабах-2", запланированный на сегодня, будет перенесен из-за снегопада.

Об этом Report сообщил председатель Наблюдательного совета товузского клуба Октай Абдуллаев.

По его словам, причина в том, что в настоящее время в Товузе наблюдается сильный снегопад и, как следствие, городской стадион покрыт снежным покровом.

О.Абдуллаев сообщил, что решение о переносе матча будет принято в ближайшее время.

Отметим, что 17 февраля из-за ухудшения погодных условий была отложена встреча XIII тура "Туран Товуз"-"Сумгайыт - 2".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda daha bir oyun qara görə təxirə salındı - YENİLƏNİB

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Вместо Совета женщин в ПЕА создан новый отдел
Вместо Совета женщин в ПЕА создан новый отдел
11 марта 2021 г. 14:28
Начальник ЦСКА Азербайджана отстранен от должности
Начальник ЦСКА Азербайджана отстранен от должности
11 марта 2021 г. 13:28
Посол Израиля: Восстановление освобожденных территорий – это большой вызов, но и большие возможности
Посол Израиля: Восстановление освобожденных территорий – это большой вызов, но и большие возможности
11 марта 2021 г. 12:27
Названа дата начала обсуждений отчета правительства в Милли Меджлисе
Названа дата начала обсуждений отчета правительства в Милли Меджлисе
11 марта 2021 г. 12:00
Комиссия подводит итоги работы, ожидается распоряжение о помиловании
Комиссия подводит итоги работы, ожидается распоряжение о помиловании
11 марта 2021 г. 11:48
Совет женщин ПЕА упразднен
Совет женщин ПЕА упразднен
11 марта 2021 г. 11:39
Вратарь сборной: Воспитание не позволило бы мне стоять в стороне, пока женщина моет пол
ВидеоВратарь сборной: Воспитание не позволило бы мне стоять в стороне, пока женщина моет пол
10 марта 2021 г. 00:34
В Азербайджане создается новый государственный университет
В Азербайджане создается новый государственный университет
9 марта 2021 г. 15:24
Из дачного дома украдены личные вещи Яшара Нури
Из дачного дома украдены личные вещи Яшара Нури
9 марта 2021 г. 14:26
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
В общественном транспорте введут новый тарифный механизм
9 марта 2021 г. 14:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi