В Азербайджане футбольный матч отменяется из-за снегопада

Решение о переносе матча будет принято в ближайшее время

Матч XVII тура I Дивизиона Азербайджана по футболу между командами "Туран Товуз" и "Сабах-2", запланированный на сегодня, будет перенесен из-за снегопада.

Об этом Report сообщил председатель Наблюдательного совета товузского клуба Октай Абдуллаев.

По его словам, причина в том, что в настоящее время в Товузе наблюдается сильный снегопад и, как следствие, городской стадион покрыт снежным покровом.

О.Абдуллаев сообщил, что решение о переносе матча будет принято в ближайшее время.

Отметим, что 17 февраля из-за ухудшения погодных условий была отложена встреча XIII тура "Туран Товуз"-"Сумгайыт - 2".