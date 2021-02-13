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В Англии ограбили дом итальянского тренера

В Англии ограбили дом итальянского тренера Воры проникли в дом главного тренера английского футбольного клуба "Эвертон" Карло Анчелотти в графстве Мерсисайд (Ливерпуль)
Футбол
13 февраля 2021 г. 08:33
В Англии ограбили дом итальянского тренера
Карло Анчелотти

Воры проникли в дом главного тренера английского футбольного клуба "Эвертон" Карло Анчелотти в графстве Мерсисайд (Ливерпуль).

Как передает Report, об этом сообщает портал Football Italia.

Двое злоумышленников были в масках, с места преступления их спугнула дочь 61-летнего итальянского специалиста. По сообщению полиции, у Анчелотти был похищен сейф. Никто из его семьи не пострадал, сам тренер в момент ограбления не находился дома.

Анчелотти работал в мадридском "Реале" с 2013 по 2015 год, выиграв с командой Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. С декабря 2019 года он возглавляет "Эвертон". Также специалист работал в нескольких итальянских клубах, английском "Челси", французском "Пари Сен-Жермен" и немецкой "Баварии". На его счету 20 трофеев, включая три победы в Лиге чемпионов.

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