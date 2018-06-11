Уточнена зарплата распрощавшегося с "Карабахом" вратаря в Турции

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Уточнены подробности перехода бывшего вратаря "Карабаха" Ибрагима Шехича в турецкий клуб "Эрзурумспор".

Как сообщает Report со ссылкой на Fotomaç, игрок сборной Боснии и Герцеговины заключит с "сине-белыми" 2-летний контракт. Его ежегодная зарплата составит 550 тысяч евро.

Сообщается, что 30-летний голкипер 12 июня в 13:00 по бакинскому времени отправится в Стамбул вместе со своим менеджером Фатихом Илеком для подписания официального контракта.

Отметим, что носивший в 2013-2018 годах форму "Карабаха" Шехич ранее выступал на родине в команде "Железничар" и в турецкой команде "Мерсин Идман Юрду".