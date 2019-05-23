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УЕФА сделал предупреждение "Арсеналу" из-за болельщиков

УЕФА сделал предупреждение "Арсеналу" из-за болельщиков

УЕФА сделал предупреждение английскому "Арсеналу".

Как сообщает Report со ссылкой на The Mirror, континентальная футбольная структура обратилась к "Арсеналу" и призвала не допустить акции протестов болельщиков в предстоящем в Баку финале Лиги Европы с "Челси". 

УЕФА принял этот шаг для предотвращения возможных протестов фанатов во время матча. 

В данном направлении уже имеется определенный опыт. 

Ранее УЕФА оштрафовал польский клуб "Легия" (Варшава) за плакат болельщиков "Более важен не футбол, а деньги" во время матча. 

Отметим, что футболист "Арсенала" Генрих Мхитарян по собственному желанию не приедет в Баку. Мачт состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе. 

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