УЕФА сделал предупреждение "Арсеналу" из-за болельщиков

УЕФА сделал предупреждение английскому "Арсеналу".

Как сообщает Report со ссылкой на The Mirror, континентальная футбольная структура обратилась к "Арсеналу" и призвала не допустить акции протестов болельщиков в предстоящем в Баку финале Лиги Европы с "Челси".

УЕФА принял этот шаг для предотвращения возможных протестов фанатов во время матча.

В данном направлении уже имеется определенный опыт.

Ранее УЕФА оштрафовал польский клуб "Легия" (Варшава) за плакат болельщиков "Более важен не футбол, а деньги" во время матча.

Отметим, что футболист "Арсенала" Генрих Мхитарян по собственному желанию не приедет в Баку. Мачт состоится 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе.