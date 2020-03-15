​УЕФА может ввести формат "Финала четырех" в Лиге Чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может провести решающие стадии еврокубков в формате "Финала четырех".

Как передает Report, об этом сообщает испанское издание AS.

"Финал четырех" предполагает проведение по одному полуфинальному матчу вместо серий из двух игр и финала в течение четырех дней в одном городе. Предполагается, что "Финал четырех" Лиги чемпионов пройдет в турецком Стамбуле, Лиги Европы - в польском Гданьске (на данный момент в этих городах запланировано проведение финалов текущих розыгрышей еврокубков). Данная мера может быть введена для сокращения числа игр, что позволит использовать освобожденные дни для проведения игр национальных первенств, приостановленных из-за распространения коронавируса.

Лига чемпионов была прервана на стадии 1/8 финала, уже определены четыре участника 1/4 финала (французский ПСЖ, итальянская "Аталанта", испанский "Атлетико", немецкий "Лейпциг"). В Лиге Европы прошли шесть из восьми первых матчей 1/8 финала. Оба турнира также были приостановлены из-за коронавируса.

Введение формата "Финала четырех" будет обсуждаться во вторник на видеоконференции, в которой примут участие представители 55 европейских ассоциаций, входящих в состав УЕФА. Мероприятие будет посвящено обсуждению ситуации с коронавирусом.