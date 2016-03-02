УЕФА: Матчи ЧЕ-2016 могут пройти без зрителей в случае террористической угрозы

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Матчи чемпионата Европы по футболу 2016 года в случае террористической угрозы могут быть перенесены в другие места и пройти без зрителей. Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Отмечается, что резервный план проведения матчей европейского первенства был сформулирован после того, как террористы-смертники пытались пройти на стадион Stade de France во время товарищеского матча сборных Франции и Германии.

"Мы не знаем ни о какой определенной угрозе, но хотим быть подготовленными", - заявили в УЕФА.

