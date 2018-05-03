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    У бывшего капитана сборной Дании по футболу обнаружен редкий вид рака

    Рене Хенриксен: Сейчас я выхожу на матч своей жизни

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ У бывшего капитана сборной Дании по футболу Рене Хенриксена обнаружен редкий тип рака костного мозга.

    Как сообщает Report со ссылкой на themanews.com, у 48-летнего датчанина диагностирован "миеломатоз", который является одним из самых редких видов рака, поражающий людей младше 50 лет.

    Говоря о своей болезни Хенриксон заявил: "Я думал провести последнюю игру на поле. Сейчас я выхожу на матч своей жизни. Я решителен найти в себе необходимые силы".

    Отметим, что бывший футболист провел более 180 матчей на профессиональном уровне, выступая в разное время за "Академиск" и "Панатинаикос".

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