У бывшего капитана сборной Дании по футболу обнаружен редкий вид рака

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ У бывшего капитана сборной Дании по футболу Рене Хенриксена обнаружен редкий тип рака костного мозга.

Как сообщает Report со ссылкой на themanews.com, у 48-летнего датчанина диагностирован "миеломатоз", который является одним из самых редких видов рака, поражающий людей младше 50 лет.

Говоря о своей болезни Хенриксон заявил: "Я думал провести последнюю игру на поле. Сейчас я выхожу на матч своей жизни. Я решителен найти в себе необходимые силы".

Отметим, что бывший футболист провел более 180 матчей на профессиональном уровне, выступая в разное время за "Академиск" и "Панатинаикос".