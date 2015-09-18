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    ​"Тоттенхэм" обыграл "Карабах", "Монако" сыграло вничью с "Андерлехтом" - ВИДЕО

    Игра завершилась со счетом 3:1

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Лондонский "Тоттенхэм" на своем поле одержал волевую победу над "Карабахом" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы сезона-2015/16.

    Как передает Report, игра завершилась со счетом 3:1.

    В параллельном матче группы бельгийский "Андерлехт" на своем поле в "Брюсселе" сыграл вничью с "Монако" — 1:1.

    Лига Европы. Группа J. 1-й тур

    Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия) – Карабах (Агдам, Азербайджан) – 3:1

    Голы: Алмейда, 7 (0:1, пен); Мин, 28 (1:1); Мин, 30 (2:1); Ламела, 86 (3:1).

    Андерлехт (Брюссель, Бельгия) – Монако (Монако, Франция) – 1:1

    Голы: Жилле, 11 (1:0); Траоре, 85 (1:1).

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