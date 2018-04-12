Стоимость акций "Ромы" выросла после победы над "Барселоной"

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Победа, одержанная над испанской “Барселоной” в ¼ Лиги Чемпионов, повысила стоимость акций "Ромы" на 19,8%.

Как сообщает Report, рост стоимости акций был зафиксирован на Римской фондовой бирже. 13 марта, после победы в ответной встрече над украинским "Шахтером", акции клуба торговались за 0,6 евро, однако после победы над "Барсой" со счетом 3:0, стоимость акций взлетела, составив 0,49 евро.

Отметим, что рост стоимости акций связан не только со спортивными показателями. В течение недели после назначения в апреле минувшего года спортивным директором клуба Рамона Мончи, ранее работавшего в испанской "Севилье", рост акций клуба составил 16,7%. Мончи известен своей способностью выявлять таланты, ранее никому не известные.

Таким образом, "Рома" благодаря выходу в ¼ финала, заработала 7,5 млн евро.