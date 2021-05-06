Спаллетти станет новым главным тренером "Наполи"

Итальянский специалист Лучано Спаллетти станет новым главным тренером "Наполи".

Итальянский специалист Лучано Спаллетти станет новым главным тренером "Наполи".

Как сообщает Report со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, президент клуба Аурелио Де Лаурентис лично принял решение о назначении Спаллетти на пост наставника.

Он сменит на этой должности Дженнаро Гаттузо, которому не удастся сохранить пост, даже если команда сумеет добыть место в Лиге чемпионов.

Спаллетти ведёт переговоры с Де Лаурентисом о проблемных позициях, которые необходимо будет усилить в летнее трансферное окно.

Единственный вопрос остаётся по финансовым условиям. Как утверждает источник, зарплата Спаллетти должна составить около 3 млн евро в сезон.