Итальянский специалист Лучано Спаллетти станет новым главным тренером "Наполи".
Как сообщает Report со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, президент клуба Аурелио Де Лаурентис лично принял решение о назначении Спаллетти на пост наставника.
Он сменит на этой должности Дженнаро Гаттузо, которому не удастся сохранить пост, даже если команда сумеет добыть место в Лиге чемпионов.
Спаллетти ведёт переговоры с Де Лаурентисом о проблемных позициях, которые необходимо будет усилить в летнее трансферное окно.
Единственный вопрос остаётся по финансовым условиям. Как утверждает источник, зарплата Спаллетти должна составить около 3 млн евро в сезон.