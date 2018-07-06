"Севилья" отказалась провести только один матч с "Барсой" за Суперкубок Испании

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Президент «Севильи» Хосе Кастро заявил, что клуб не согласился изменить формат проведения Суперкубка Испании в этом году.

Как сообщает Report, ранее Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) и «Барселона» предложили сыграть один матч в Танжере (Марокко).

В Испании Суперкубок традиционно состоит из двух поединков на поле каждой из команд.

«Мы отказываемся от предложения сыграть только один матч. Хотим провести две игры — 5 и 12 августа, потому что у нас есть обязательство перед нашими болельщиками.

Если RFEF скажет нам, что матч состоится 12 августа в Танжере, мы согласимся, так как хотим побороться за Суперкубок», — цитирует Кастро Marca.