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    "Севилья" отказалась провести только один матч с "Барсой" за Суперкубок Испании

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Президент «Севильи» Хосе Кастро заявил, что клуб не согласился изменить формат проведения Суперкубка Испании в этом году.

    Как сообщает Report, ранее Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) и «Барселона» предложили сыграть один матч в Танжере (Марокко).

    В Испании Суперкубок традиционно состоит из двух поединков на поле каждой из команд.

    «Мы отказываемся от предложения сыграть только один матч. Хотим провести две игры — 5 и 12 августа, потому что у нас есть обязательство перед нашими болельщиками.

    Если RFEF скажет нам, что матч состоится 12 августа в Танжере, мы согласимся, так как хотим побороться за Суперкубок», — цитирует Кастро Marca.

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