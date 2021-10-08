Сборная Ирландии провела первую тренировку в Баку

Сборная Ирландии, которая станет гостем сборной Азербайджана в рамках отборочного тура Чемпионата мира 2022 года, провела первую тренировку в Баку.

Сборная Ирландии, которая станет гостем сборной Азербайджана в рамках отборочного тура Чемпионата мира 2022 года, провела первую тренировку в Баку.

Как передает Report, подготовка команды под руководством Стивена Кенни прошла на запасном поле Бакинского олимпийского стадиона, где состоится игра. Тренировка была проведена вечером.

Кроме того, в Баку прибыла пара Кристи и Эйлин О'Нил, считающихся верными болельщиками британцев.

Матч Азербайджан-Ирландия состоится на Бакинском олимпийском стадионе 9 октября и стартует в 20:00.