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Сборная Ирландии провела первую тренировку в Баку

Сборная Ирландии провела первую тренировку в Баку Сборная Ирландии, которая станет гостем сборной Азербайджана в рамках отборочного тура Чемпионата мира 2022 года, провела первую тренировку в Баку.
Футбол
8 октября 2021 г. 10:35
Сборная Ирландии провела первую тренировку в Баку

Сборная Ирландии, которая станет гостем сборной Азербайджана в рамках отборочного тура Чемпионата мира 2022 года, провела первую тренировку в Баку.

Как передает Report, подготовка команды под руководством Стивена Кенни прошла на запасном поле Бакинского олимпийского стадиона, где состоится игра. Тренировка была проведена вечером.

Кроме того, в Баку прибыла пара Кристи и Эйлин О'Нил, считающихся верными болельщиками британцев.

Матч Азербайджан-Ирландия состоится на Бакинском олимпийском стадионе 9 октября и стартует в 20:00.

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Версия на английском языке Irish national team starts first training session in Baku
Версия на азербайджанском языке İrlandiya millisi Bakıda ilk məşqinə çıxıb

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