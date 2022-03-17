Сборная Азербайджана по футзалу начала отборочный раунд с поражения

Сборная Азербайджана по футзалу U-19 стартовала в отборочном раунде чемпионата Европы.

Сборная Азербайджана по футзалу U-19 стартовала в отборочном раунде чемпионата Европы.

Как сообщает Report, в первом матче 7-й группы команда под руководством Агатахира Азимова встретилась со сборной Хорватии.

Встреча, проходившая в хорватском Карловаце, завершилась победой хозяев со счетом 6:1. Единственный гол сборной Азербайджана забил на 25-й минуте Назим Рагимов.

Во втором туре наша команда сыграет с Латвией. Поединок пройдет 18 марта и начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Отметим, что в эту группу попала и сборная Беларуси. Однако команда не смогла вылететь в Хорватию из-за закрытого воздушного пространства.