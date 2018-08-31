Ровнаг Абдуллаев: "Мы стали свидетелями очередного радостного события в азербайджанском футболе"

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Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ “Вчера на Республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова мы стали свидетелями очередного радостного события в азербайджанском футболе - “Карабах” завоевал путевку в групповой этап Лиги Европы УЕФА".

Как сообщает Report со ссылкой на АФФА, об этом заявил президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, комментируя выход агдамского клуба в групповой этап Лиги Европы УЕФА.

"Поздравляю с этим историческим событием руководство “Карабах”а, тренерско-административный состав клуба, футболистов и, конечно же, болельщиков, которые всегда рядом со своей командой, обеспечивая их беспрецедентной поддержкой", - отметил Ровнаг Абдуллаев.

По словам главы АФФА, у “Карабах”а есть шанс стать участником финальной встречи Лиги Европы, которая будет организована на Бакинском Олимпийском стадионе: "Нынешний сезон Лиги Европы закроется в Баку. Сегодня в Монако состоится жеребьевка группового этапа. Вдвойне приятно, что “Карабах” в списке 48 участвующих в жеребьевке клубов. Это говорит о том, что, равно как и у других команд, участвующих в турнире, у “Карабах”а есть шанс пробиться в финальную встречу. Вне всяких сомнений, каждый поклонник футбола в нашей стране мечтает об этом. С надеждой на исполнение этих мечтаний от имени всей футбольной общественности нашей страны желаю “Карабах”у успехов в предстоящих еврокубковых встречах и большого количества встреч в рамках Лиги Европы”.

Отметим, что финальная встреча состоится 29 мая 2019 года.