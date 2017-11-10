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    Российский футбольный союз заключил соглашение с букмекерской компанией

    Соглашение рассчитано на пять лет

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Российский футбольный союз (РФС) и букмекерская компания "ФОНБЕТ" заключили партнерское соглашение. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом было объявлено на пресс-конференции на стадионе "Лужники".

    Соглашение рассчитано на пять лет.

    Отметим, что реклама букмекерских компаний в России была разрешена с 1 апреля 2017 года. Букмекерские компании получили возможность рекламироваться по ТВ и в интернете (на сайтах спортивной тематики, официальных сайтах федераций и лиг), в спортивных сооружениях и на формах спортсменов и клубов.

    Напомним, что в Азербайджане первой и единственной законной букмекерской конторой является Topaz. Эта компания является официальным спонсором Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

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