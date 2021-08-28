Роналду решил отказаться от перехода в "Манчестер Сити" после разговора с Гвардиолой

Нападающий Криштиану Роналду принял решение не переходить из "Ювентуса" в "Манчестер Сити" после разговора с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой. Как передает Report, об этом сообщает La Repubblica.

Нападающий Криштиану Роналду принял решение не переходить из "Ювентуса" в "Манчестер Сити" после разговора с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой. Как передает Report, об этом сообщает La Repubblica.

По информации источника, каталонский специалист был холоден в разговоре с Роналду, а также отметил, что не может гарантировать 36-летнему португальцу место в стартовом составе "Манчестер Сити". После этого Роналду решил отказаться от перехода в стан "горожан" и вернулся в "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" официально объявил о возвращении португальского нападающего в клуб 27 августа. Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год, после чего перешёл в "Реал".