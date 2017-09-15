Роман Григорчук: Приоритетность игр еврокубка в Азербайджане объясняется интересом болельщиков

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Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ "Приоритетность игр еврокубка в Азербайджане могу объяснить интересом болельщиков. На встречах национальной команды и матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы стадионы бывают переполнены".

Как сообщает Report, об этом в интервью украинскому сайту "Zbirna.com" сказал главный тренер футбольной команды "Габала" Роман Григорчук.

По словам 52-летнего специалиста, поражение "Габалы" на матче с греческим "Панатинаикосом" в III квалификационном раунде Лиги Европы в сезоне 2017/2018 закономерно: "Если бы я заранее считал, что победа над "Панатинаикосом" реальна, я бы расстроился. Мы могли бы проиграть "Ягеллонии" и в предыдущем этапе. В то время поляки были более сильными и организованными. Так получилось, что "Габала" одержала победу, но я увидел, что для моих воспитанников это максимум".

Отметим, что "Габала", которой удалось во II квалификационном раунде Лиги Европы отстранить от борьбы польский клуб "Ягеллония", в очередном раунде не смогла справиться с "Панатинаикосом".