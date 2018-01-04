Роберт Просинечки назначен главным тренером сборной Боснии и Герцеговины

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки возглавит сборную Боснии и Герцеговины.
Как сообщает Report, решение было принято на сегодняшнем заседании Исполнительного комитета футбольного союза Боснии и Герцеговины.
Контракт с 48-летним специалистом заключен до конца отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Просинечки будет работать вместе с помощниками в сборной Азербайджана Горданом Ципричем и Драганом Спасичем, а также тренером по вратарям Кенаном Хасагичем и тренером-селекционистом Элвиром Рагимичем. Новый главный тренер поставил перед собой цель завоевать путевку на ЕВРО-2020.
Отметим, что бывшего главного тренера сборной Боснии и Герцеговины Мехмеда Баждаревича отправили в отставку, так как ему не удалось завоевать путевку на чемпионат мира 2018 года. А истекший в прошлом месяце 3-летний контракт с Робертом Просинечки со сборной Азербайджана не был продлен.
Şamo QuliyevАвтор новости