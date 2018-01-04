 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Роберт Просинечки назначен главным тренером сборной Боснии и Герцеговины

    Хорватский специалист будет работать вместе с помощниками в сборной Азербайджана
    © Report/ Firi Salim

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки возглавит сборную Боснии и Герцеговины.

    Как сообщает Report, решение было принято на сегодняшнем заседании Исполнительного комитета футбольного союза Боснии и Герцеговины.

    Контракт с 48-летним специалистом заключен до конца отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Просинечки будет работать вместе с помощниками в сборной Азербайджана Горданом Ципричем и Драганом Спасичем, а также тренером по вратарям Кенаном Хасагичем и тренером-селекционистом Элвиром Рагимичем. Новый главный тренер поставил перед собой цель завоевать путевку на ЕВРО-2020.

    Отметим, что бывшего главного тренера сборной Боснии и Герцеговины Мехмеда Баждаревича отправили в отставку, так как ему не удалось завоевать путевку на чемпионат мира 2018 года. А истекший в прошлом месяце 3-летний контракт с Робертом Просинечки со сборной Азербайджана не был продлен. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi