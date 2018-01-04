Роберт Просинечки назначен главным тренером сборной Боснии и Герцеговины

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Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Бывший главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки возглавит сборную Боснии и Герцеговины.

Как сообщает Report, решение было принято на сегодняшнем заседании Исполнительного комитета футбольного союза Боснии и Герцеговины.

Контракт с 48-летним специалистом заключен до конца отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Просинечки будет работать вместе с помощниками в сборной Азербайджана Горданом Ципричем и Драганом Спасичем, а также тренером по вратарям Кенаном Хасагичем и тренером-селекционистом Элвиром Рагимичем. Новый главный тренер поставил перед собой цель завоевать путевку на ЕВРО-2020.

Отметим, что бывшего главного тренера сборной Боснии и Герцеговины Мехмеда Баждаревича отправили в отставку, так как ему не удалось завоевать путевку на чемпионат мира 2018 года. А истекший в прошлом месяце 3-летний контракт с Робертом Просинечки со сборной Азербайджана не был продлен.