Роберт Левандовски: Испытываю фантастические чувства

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал завоевание награды лучшему игроку года по версии ФИФА.
Как передает Report, в голосовании Левандовски обошел капитана "Барселоны" Лионеля Месси и нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Испытываю фантастические чувства. Очень горд и счастлив, если честно. Это великий день для меня, моих одноклубников и клуба. Это достижение принадлежит не только мне, но и одноклубникам, тренеру и всей "Баварии". Удивительное чувство", - сказал Левандовски.
В 2020 году Левандовски вместе с "Баварией" выиграл чемпионат и Кубок Германии и стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. Роберт стал лучшим бомбардиром как Бундеслиги, так и Лиги чемпионов.