Роберт Левандовски: Испытываю фантастические чувства

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал завоевание награды лучшему игроку года по версии ФИФА.

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал завоевание награды лучшему игроку года по версии ФИФА.

Как передает Report, в голосовании Левандовски обошел капитана "Барселоны" Лионеля Месси и нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Испытываю фантастические чувства. Очень горд и счастлив, если честно. Это великий день для меня, моих одноклубников и клуба. Это достижение принадлежит не только мне, но и одноклубникам, тренеру и всей "Баварии". Удивительное чувство", - сказал Левандовски.

В 2020 году Левандовски вместе с "Баварией" выиграл чемпионат и Кубок Германии и стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. Роберт стал лучшим бомбардиром как Бундеслиги, так и Лиги чемпионов.