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Роберт Левандовски: Испытываю фантастические чувства

Роберт Левандовски: Испытываю фантастические чувства Форвард "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал завоевание награды лучшему игроку года по версии ФИФА.
Футбол
18 декабря 2020 г. 02:04
Роберт Левандовски: Испытываю фантастические чувства
Роберт Левандовски

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски прокомментировал завоевание награды лучшему игроку года по версии ФИФА.

Как передает Report, в голосовании Левандовски обошел капитана "Барселоны" Лионеля Месси и нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Испытываю фантастические чувства. Очень горд и счастлив, если честно. Это великий день для меня, моих одноклубников и клуба. Это достижение принадлежит не только мне, но и одноклубникам, тренеру и всей "Баварии". Удивительное чувство", - сказал Левандовски.

В 2020 году Левандовски вместе с "Баварией" выиграл чемпионат и Кубок Германии и стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. Роберт стал лучшим бомбардиром как Бундеслиги, так и Лиги чемпионов.

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Версия на азербайджанском языке Robert Levandovski: "Fantastik hisslər keçirirəm"

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