"Реал Мадрид" обыграл "Барселону" в домашнем Эль-Класико

Мадридский "Реал" на домашнем стадионе "Сантьяго Бернабеу" обыграл "Барселону" в матче 32-го тура испанской Примеры.

Мадридский "Реал" на домашнем стадионе "Сантьяго Бернабеу" обыграл "Барселону" со счетом 3:2 в матче 32-го тура испанской Примеры.

Как передает Report , игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо.

На шестой минуте счёт открыл защитник "Барселоны" Андреас Кристенсен. Спустя 12 минут нападающий хозяев Винисиус Жуниор реализовал пенальти.

На 69-й минуте полузащитник Фермин Лопес Мартин вновь вывел "Барсу" вперёд, однако, радость каталонцев длилась всего четыре минуты. "Реал" сравнял счёт усилиями защитника Лукаса Васкеса на 73-й минуте.

Победу хозяевам принёс полузащитник Джуд Беллингем, который отличился на 90+1-й минуте.

По итогам 32 туров "Реал" занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги. Команда набрала 81 очка. "Барселона" находится на второй строчке, заработав 70 очков.

Напомним, что в первом Эль-Класико сезона "Реал" обыграл "Барселону" со счетом 1:2 на "Камп Ноу".