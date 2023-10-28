Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Барселону" в Эль-Класико

Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Барселону" в матче 11-го тура испанской Примеры.

Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Барселону" в матче 11-го тура испанской Примеры.

Как сообщает Report , встреча завершилась со счетом 1:2.

Счет на 6-й минуте открыл игрой каталонской команды Илкай Гюндоган. Статус-кво был восстановлен на 68-й минуте, в составе "сливочных" отличился Джуд Беллингем. На второй добавленной к основному времени матча минуте англичанин забил свой второй гол, который оказался победным для "Реала".

После этого результата "королевский клуб" увеличил количество очков до 28 и поднялся на первое место в чемпионате Испании. "Барселона" идет третьей с 24 очками.

Отметим, что встреча проходила на арене "Эстадио Олимпико".