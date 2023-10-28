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Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Барселону" в Эль-Класико

Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Барселону" в Эль-Класико Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Барселону" в матче 11-го тура испанской Примеры.
Футбол
28 октября 2023 г. 20:23
Мадридский Реал на выезде обыграл Барселону в Эль-Класико

Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Барселону" в матче 11-го тура испанской Примеры.

Как сообщает Report, встреча завершилась со счетом 1:2.

Счет на 6-й минуте открыл игрой каталонской команды Илкай Гюндоган. Статус-кво был восстановлен на 68-й минуте, в составе "сливочных" отличился Джуд Беллингем. На второй добавленной к основному времени матча минуте англичанин забил свой второй гол, который оказался победным для "Реала".

После этого результата "королевский клуб" увеличил количество очков до 28 и поднялся на первое место в чемпионате Испании. "Барселона" идет третьей с 24 очками.

Отметим, что встреча проходила на арене "Эстадио Олимпико".

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Версия на азербайджанском языке La Liqa: "Real" səfərdə "Barselona"nı məğlub edib

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