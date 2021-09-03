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"Реал" хочет подписать Мбаппе, Погба и Холанда

"Реал" хочет подписать Мбаппе, Погба и Холанда "Реал" планирует серьезно усилиться летом следующего года, подписав нападающего "Пари Сен-Жермен" Киллиана Мбаппе, форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда и полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Футбол
3 сентября 2021 г. 03:22
Реал хочет подписать Мбаппе, Погба и Холанда
Холанд, Мбаппе и Погба

"Реал" планирует серьезно усилиться летом следующего года, подписав нападающего "Пари Сен-Жермен" Киллиана Мбаппе, форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда и полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Как передает Report со ссылкой на Marca, Погба и Мбаппе станут свободными агентами летом 2022 года, если не договорятся с нынешними клубами о новых контрактах.

Контракт Холанда с "Боруссией" рассчитан до лета 2024 года.

Сообщается, что "Реал" ожидает, что проблем в переговорах не возникнет, так как клуб поддерживает хорошие отношения с дортмундцами.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Холанда составляет 130 млн евро, Мбаппе - 160 млн евро, Погба - 60 млн евро.

Ранее стало известно, что "Реал" был готов заплатить ПСЖ за форварда 220 млн евро, однако французский клуб отклонил это предложение.

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