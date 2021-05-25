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Рамин Мусаев: В Шуше будет построен стадион

Рамин Мусаев: В Шуше будет построен стадион В освобожденной по итогам 44-дневной Отечественной войны Шуше будет построен стадион
Футбол
25 мая 2021 г. 00:51
Рамин Мусаев: В Шуше будет построен стадион
Рамин Мусаев

В освобожденной по итогам 44-дневной Отечественной войны Шуше будет построен стадион.

Как передает Report, об этом президент Профессиональной футбольной лиги Рамин Мусаев сказал журналистам после финального матча Кубка Азербайджана между "Кешлей" и "Сумгайытом".

По словам главы ПФЛ, после строительства футбольной арены в Шуше стадионы будут построены и в соседних районах: "В Агдаме точно будет стадион. Есть люди, желающие создать новые клубы в Губадлы. В Барде уже была команда. Безусловно, создание новых команд придаст интереса чемпионату. Кроме того, если каждая зона будет давать 1-2 футболистов сборной, то там не понадобится искать игроков для национальной команды".

Отметим, что в финале Кубка Азербайджана столичная "Кешля" со счетом 2:1 обыграла "Сумгайыт" и стала обладателем трофея.

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Версия на азербайджанском языке Ramin Musayev: "Şuşada stadion tikiləcək"

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