ПСЖ установил цену на Неймара

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелайфи установил цену на бразильского нападающего Неймара.

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелайфи установил цену на бразильского нападающего Неймара.

Как передает Report со ссылкой на Sport.es, ПСЖ не продаст игрока менее, чем за 100 млн евро.

Также сообщается, что в руководстве оптимистично смотрят на возможность продления контракт с Неймаром. Однако, на данный момент прогресса в переговорах нет.

Отметим, что Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные 222 млн евро, которые были прописаны в контракте бразильца с сине-гранатовыми в качестве отступных. С парижским клубом футболист трижды стал чемпионом Франции, дважды завоевал Кубок страны, а также выиграл Кубок лиги и национальный Суперкубок. Действующий договор игрока рассчитан до лета 2022 года.