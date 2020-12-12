О нас
Report Georgia
Аудио новости

ПСЖ установил цену на Неймара

ПСЖ установил цену на Неймара Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелайфи установил цену на бразильского нападающего Неймара.
Футбол
12 декабря 2020 г. 08:51
ПСЖ установил цену на Неймара
Неймар

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелайфи установил цену на бразильского нападающего Неймара.

Как передает Report со ссылкой на Sport.es, ПСЖ не продаст игрока менее, чем за 100 млн евро.

Также сообщается, что в руководстве оптимистично смотрят на возможность продления контракт с Неймаром. Однако, на данный момент прогресса в переговорах нет.

Отметим, что Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные 222 млн евро, которые были прописаны в контракте бразильца с сине-гранатовыми в качестве отступных. С парижским клубом футболист трижды стал чемпионом Франции, дважды завоевал Кубок страны, а также выиграл Кубок лиги и национальный Суперкубок. Действующий договор игрока рассчитан до лета 2022 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке PSJ Neymarın satış qiymətini açıqladı

Новости партнеров

Другие новости из категории

Названы претенденты на премию Ференца Пушкаша
Названы претенденты на премию Ференца Пушкаша
11 декабря 2020 г. 21:59
ФИФА назвала 3 претендентов на звание лучшего тренера 2020 года
ФИФА назвала 3 претендентов на звание лучшего тренера 2020 года
11 декабря 2020 г. 20:45
Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
11 декабря 2020 г. 19:16
Суд отклонил апелляцию на приговор бывшей звезде Милана
Суд отклонил апелляцию на приговор бывшей звезде "Милана"
11 декабря 2020 г. 02:22
Завершился групповой раунд Лиги Европы
Завершился групповой раунд Лиги Европы
11 декабря 2020 г. 02:13
Определена символическая команда недели в Лиге чемпионов
Определена символическая команда недели в Лиге чемпионов
10 декабря 2020 г. 22:59
Бывшего футболиста Нефтчи экстрадировали из Испании
Бывшего футболиста "Нефтчи" экстрадировали из Испании
10 декабря 2020 г. 22:27
Президент ФИФА выразил соболезнования в связи со смертью легендарного футболиста
Президент ФИФА выразил соболезнования в связи со смертью легендарного футболиста
10 декабря 2020 г. 18:17
Президент футбольного клуба забрался на кран, чтобы увидеть игру команды
Президент футбольного клуба забрался на кран, чтобы увидеть игру команды
10 декабря 2020 г. 16:46
Реал Мадрид установил рекорд в Лиге чемпионов
"Реал Мадрид" установил рекорд в Лиге чемпионов
10 декабря 2020 г. 09:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi