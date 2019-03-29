ПСЖ продлит контракт с Буффоном

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон продлит соглашение с французским футбольным клубом "Пари Сен-Жермен".

Как сообщает Report со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, 41-летний футболист будет защищать честь парижской команды до конца сезона 2019-2020.

Согласно условиям договора, итальянец за сезон в парижской команде заработает восемь миллионов евро, с учетом бонусов эта сумма может вырасти до десяти миллионов.

Отметим, что Буффон перешел в "ПСЖ" в июле 2018 года из туринского "Ювентуса", подписав с французским клубом контракт по схеме "1+1".